Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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07.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 3'393,00 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3'393,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 3'410,00 CHF. Mit einem Wert von 3'381,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'232 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 5,54 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 24,37 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 74,19 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 118,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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