GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kein Deal?
|
10.08.2026 15:41:00
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
Der Videospiele-Händler GameStop könnte sein Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform eBay zurückziehen.
So könne die Online-Handelsplattform die rund 1.600 Gamestop-Filialen in den USA nutzen, heisst es in dem Bericht. Damit könnten beide Unternehmen ihren Marktanteil in margenstarken Bereichen wie Sammelkarten und Sammlerstücke erhöhen. GameStop, das zu den grössten Aktionären von Ebay zählt, würde im Rahmen einer Partnerschaft einen Sitz im Kontrollgremiums des Unternehmens anstreben, hiess es weiter.
Finale Entscheidung steht noch aus
GameStop habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, und Cohen könnte noch andere Optionen abwägen, schreibt Bloomberg weiter. Vertreter von GameStop und Ebay seien für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar gewesen. GameStop hielt laut Bloomberg Mitte Juli 9,75 Prozent an eBay und war zweitgrösster Anteilseigner, direkt hinter dem Fonds des US-Finanzdienstleisters Vanguard Group.
Mitte Mai hatte Ebay ein Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers GameStop abgelehnt. Der rund 56 Milliarden Dollar schwere Vorschlag sei "weder glaubwürdig noch attraktiv", hatte Verwaltungsratschef Paul Pressler geschrieben. Er hatte unter anderem auf Unklarheiten rund um die Finanzierung verwiesen. GameStop hatte das Gebot rund eine Woche zuvor vorgelegt. Firmenchef Ryan Cohen hatte gesagt, der Kaufpreis solle zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien gezahlt werden. GameStop müsste dafür massenhaft neue Aktien ausgeben.
Übernahmepläne treffen auf Skepsis an der Börse
Seit Vorlage der Offerte ist die GameStop-Aktie um 28 Prozent gefallen, während das Ebay-Papier um 7,6 Prozent gestiegen ist. Anleger schienen den Übernahmeplänen nicht sonderlich euphorisch entgegenzutreten.
Entsprechend sorgen die Berichte über einen möglichen Rückzug des Videospiele-Händlers im Übernahmepoker um die Online-Handelsplattform eBay für Aufatmen bei den Aktionären. Im vorbörslichen NYSE-Handel am Montag legt das Papier zwischenzeitlich 0,84 Prozent auf 19,32 US-Dollar zu. Die eBay-Aktie wiederum verliert an der NASDAQ derweil 2,50 Prozent auf 109,18 US-Dollar.
Investoren retteten GameStop in der Corona-Zeit
GameStop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateurhändler aus dem Netz den Kurs der Aktie in die Höhe trieben, obwohl Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell der Firma gezweifelt hatten. GameStop-Fans und andere Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des Videospiele-Händlers hochjagten, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen.
/mne/err/jha/
SAN JOSE (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
07.08.26
|GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
07.08.26
|GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
|
14.06.26
|Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt (finanzen.ch)
|
03.06.26
|GameStop-Aktie im Rallymodus: Rekord-Quartalsgewinn lässt Anleger jubeln (finanzen.ch)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
Analysen zu GameStop Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX stabil -- Wall Street zunächst kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt greifen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.