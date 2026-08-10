Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’900 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’387 1.0%  Bitcoin 51’749 -1.2%  Dollar 0.8102 0.3%  Öl 87.3 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein
Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Suche...
ETF Sparplan

Bank of America Aktie 748628 / US0605051046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

2. Bilanz post-Buffett 10.08.2026 19:57:00

Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt

Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt

Die Investmentholding Berkshire Hathaway hat am Samstag die Geschäftszahlen für das zweite Jahresviertel vorgestellt - mit folgenden Ergebnissen schloss der Ex-Buffett-Konzern ab.

Apple
248.24 CHF -1.37%
Kaufen Verkaufen
  • Kapitalanlagegewinne als Haupttreiber, auch das operative Geschäft wächst weiter
  • BNSF und die Energiesparte BHE verzeichnen deutliche Gewinnsteigerungen gegenüber dem Vorjahr
  • Riesiger Cash-Bestand bietet Raum für parallele Aktienrückkäufe und gezielte Übernahmen

Mit der Vorlage des Quartalsberichts für das zweite Quartal 2026 am Samstag verzeichnet Berkshire Hathaway kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn kletterte von 12,37 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 25,67 Milliarden US-Dollar. Es ist das zweite Quartalsergebnis unter der operativen Leitung von CEO Greg Abel.

Berkshire Hathaway übertrifft Analystenerwartungen

Der in den Bereichen Versicherung, Schienenverkehr, Energie, Fertigung, Handel und Dienstleistungen aktive Mischkonzern steigerte seinen Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2026 von 92,52 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 101,81 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Berkshire Hathaway die Marktprognosen deutlich: Im Schnitt hatten zwei Analysten lediglich mit Erlösen in Höhe von 96,522 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Auch beim Gewinn je Class-B-Aktie wurden die Schätzungen klar übertroffen: Berkshire Hathaway erzielte 11,91 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal 5,73 US-Dollar zu Buche standen. Vier Branchenexperten hatten im Vorfeld durchschnittlich nur mit 5,04 US-Dollar je Aktie gerechnet. Für die Class-A-Aktie ergab sich ein Ergebnis von 17.868 US-Dollar nach 8.601 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Aufmerksam beobachtet wurden die Resultate nicht zuletzt wegen des vollzogenen Führungswechsels: Seit Beginn des Jahres 2026 leitet Greg Abel die Geschäfte des Konzerns als CEO, während Warren Buffett weiterhin als Chairman fungiert.

Kapitalanlagen und operatives Geschäft ziehen an

Als wesentlicher Kurstreiber erwiesen sich erneut Gewinne aus Kapitalanlagen, die von 6,36 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 16,08 Milliarden US-Dollar anstiegen. Davon entfielen allein 15,64 Milliarden US-Dollar auf unrealisierte Buchgewinne des zum Quartalsende gehaltenen Aktienportfolios. Aber auch die Tochtergesellschaften entwickelten sich operativ stark: Der Vorsteuergewinn der operativen Segmente - ohne Berücksichtigung der Kapitalanlage- und Beteiligungsergebnisse - erhöhte sich von 13,38 Milliarden US-Dollar auf 14,38 Milliarden US-Dollar.

BNSF und Energiesparte legen zu, Versicherung schwächelt

Die Eisenbahntochter BNSF verbesserte ihren Nettogewinn im zweiten Quartal 2026 um 6,3 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Treiber hierfür waren ein Anstieg des Frachtvolumens um 6,5 Prozent sowie höhere Erlöse pro Wageneinheit. Berkshire Hathaway Energy steigerte den Nettogewinn im gleichen Zeitraum sogar um 26,9 Prozent auf 891 Millionen US-Dollar, was vor allem auf verbesserte Resultate der US-Versorgungssparte und der Erdgaspipelines zurückzuführen ist.

Eine rückläufige Entwicklung verzeichnete hingegen das versicherungstechnische Geschäft: Das Underwriting-Ergebnis nach Steuern ging von 1,99 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,73 Milliarden US-Dollar zurück. Bei der Kfz-Versicherungstochter GEICO kletterte die Schadenquote von 71,8 Prozent auf 76,6 Prozent. Das Unternehmen begründete dies mit einer höheren Schadenhäufigkeit sowie gestiegenen Regulierungsaufwendungen in der Autosparte.

Berkshire Hathaway: Milliardenschwerer Cash-Berg und neue Zukäufe

Zum 30. Juni 2026 belief sich die Liquiditätsreserve aus Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen US-Staatsanleihen auf 359,2 Milliarden US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2026 erwarb Berkshire eigene Aktien im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar zurück - der überwiegende Teil entfiel dabei auf das zweite Quartal. Das Eigenkapital des Konglomerats erhöhte sich zum Stichtag auf 747,9 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 30,5 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Jahresende 2025 entspricht.

Parallel dazu setzte das Unternehmen seine Akquisitionsstrategie fort: Bereits am 2. Januar 2026 hatte Berkshire die Chemiesparte OxyChem von Occidental Petroleum für rund 9,4 Milliarden US-Dollar in bar übernommen. Nach Ende des zweiten Quartals schloss der Konzern am 24. Juli 2026 darüber hinaus die Übernahme des US-Bauunternehmens Taylor Morrison Home Corporation im Volumen von etwa 6,8 Milliarden US-Dollar ab.

Die fünf grössten Aktienpositionen - Alphabet, American Express, Apple, Bank of America sowie The Coca-Cola Company - standen zum Stichtag zusammen für 66 Prozent des Marktwertes des insgesamt 323,8 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolios.

An der NYSE verabschiedete sich die B-Aktie von Berkshire Hathaway am Freitag mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 521,80 US-Dollar aus dem Handel. Seit Jahresbeginn verbucht das Papier damit ein moderates Plus von 3,8 Prozent. Im Handel am Montag geht es für das Papier zeitweise um 1,38 Prozent nach oben auf 529,00 US-Dollar.

Auf welche Weise CEO Greg Abel die weiterhin enormen Cash-Reserven künftig einsetzen wird, bleibt abzuwarten. Ein wichtiger Termin für die Risikobewertung des Energiebereichs ist zudem die am 3. November 2026 anstehende mündliche Verhandlung vor dem Oregon Supreme Court im Streit um die Waldbrandschäden der BHE-Tochter PacifiCorp.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Berkshire Hathaway-Aktie per Sparplan besparen, kostenlos und flexibel bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bank of America Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bank of America Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.