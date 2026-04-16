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16.04.2026 09:41:41

GEA Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Anlagenbauers dürfte in den meisten Bereich im Vergleich mit dem Vorjahr zumindest stabil gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Hold
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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