GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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11.08.2026 12:28:44
GEA-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Das GEA-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft in Höhe von 11 Prozent liege weit über dem Zielkorridor von 6 bis 8 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Profitabilität des Anlagenbauers verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognosen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von GEA legte um 12:11 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.5 Prozent auf 64.45 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.92 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 46’252 GEA-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14.0 Prozent zu Buche. GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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