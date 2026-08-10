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10.08.2026 21:25:42

GEA Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht des Anlagenbauers von 64,50 auf 67,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gea habe bereits am 21. Juli über besser als erwartet ausgefallene Auftragseingänge und Margen berichtet sowie die Gesamtjahresprognose angehoben, erinnerte Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun hob er hervor, dass das Management die Gesamtnachfrage weiterhin optimistisch beurteile. Er hob seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis für 2026 und 2027 an./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Neutral
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