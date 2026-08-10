GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht des Anlagenbauers von 64,50 auf 67,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gea habe bereits am 21. Juli über besser als erwartet ausgefallene Auftragseingänge und Margen berichtet sowie die Gesamtjahresprognose angehoben, erinnerte Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun hob er hervor, dass das Management die Gesamtnachfrage weiterhin optimistisch beurteile. Er hob seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis für 2026 und 2027 an./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
67.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
63.05 €
|
Abst. Kursziel*:
7.06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
65.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.77%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
11:43
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
11:22
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt GEA-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|GEA-Aktie dennoch leichter: Deutliches Gewinnplus im 2. Quartal (Dow Jones)
|
10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu GEA
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|60.55
|3.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|13:22
|
DZ BANK
ProSiebenSat.1 Media Halten
|12:25
|
RBC Capital Markets
Henkel vz. Sector Perform
|12:11
|
Bernstein Research
RTL Market-Perform
|12:10
|
Jefferies & Company Inc.
Jungheinrich Buy
|11:59
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|11:50
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold