Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.6%  SPI 20’476 0.7%  Dow 54’461 0.7%  DAX 26’126 -0.3%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 6’477 -0.2%  Gold 4’255 4.3%  Bitcoin 52’378 1.0%  Dollar 0.8075 -0.2%  Öl 79.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882SpaceX156888148Sika41879292Sandoz124359842Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: IONOS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Robustes Depot-Design: Allwetter, Goldener Schmetterling und Permanent-Portfolio im Direktvergleich
Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Starke Disney-Zahlen: Ist das der Wendepunkt für die Aktie?
Suche...
Plus500 Depot

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

58.85
CHF
0.95
CHF
1.64 %
17:36:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 20:15:02

GEA Outperform

GEA
60.08 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sebastian Kuenne äußerte sich am Mittwoch erleichtert. Denn er ziehe es vor, dass auf diese Weise große Übernahmen vermieden würden, solange der Anlagenbauer noch an wichtigen internen Projekten arbeite. Der Experte verwies auf die konzernweite Einführung der Planung und Steuerung der Unternehmensressourcen auf Basis von SAP sowie auf die Optimierung des Beschaffungswesens./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GEA Outperform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
64.50 € 		Abst. Kursziel*:
13.18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
64.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.57%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?