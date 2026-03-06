GEA Aktie 360133 / DE0006602006
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 57,60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Aublick des Anlagenbauers impliziere etwa ein Prozent Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GEA
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
57.60 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
59.95 €
Abst. Kursziel*:
-3.92%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
60.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5.26%
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
