GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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11.08.2026 11:22:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt GEA-Aktie mit Buy
Die GEA-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbjahresbericht des Anlagenbauers habe die vorab veröffentlichten Eckdaten zum zweiten Quartal bestätigt, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus dem Bericht gehe zudem hervor, dass das Wachstum von neuen Maschinen vorangetrieben werde, insbesondere in den Segmenten Agrartechnik und Pure Flow Processing.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 0.4 Prozent im Plus bei 64.35 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 15.00 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 41’908 GEA-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 13.8 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte GEA am 09.11.2026 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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