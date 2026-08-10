GEA-Aktie dennoch leichter: Deutliches Gewinnplus im 2. Quartal

Der Anlagenbauer GEA hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich ein deutliches Wachstum verzeichnet bei einem organischen Anstieg des Auftragseingangs von 15,4 Prozent. Treiber des hohen Auftragseingangs waren unter anderem die Kundenindustrien Dairy Farming, Dairy Processing und Food. GEA hatte bereits Ende Juli vorläufige Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und zudem den Ausblick erhöht.

Der Konzerngewinn kletterte um 13,8 Prozent zum Vorjahr auf 121,8 Millionen Euro. Der Umsatz legte organisch um 11 Prozent zu, die bereinigte EBITDA-Marge kletterte auf 17,4 von 16,5 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet GEA ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent. Zuvor hatte der Konzern ein Wachstum von 5,0 bis 7,0 Prozent und eine operative Marge von 16,6 bis 17,2 Prozent in Aussicht gestellt. Diese Erwartung bekräftigte GEA am Montag bei Veröffentlichung der ausführlichen Ergebnisse.

Im XETRA-Handel verliert die GEA-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 63,35 Euro.

DJG/cbr/mgo

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