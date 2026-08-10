GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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10.08.2026 16:01:00
GEA-Aktie dennoch leichter: Deutliches Gewinnplus im 2. Quartal
Im zweiten Quartal kletterten die organischen Auftragseingänge, was auch unter dem Strich für ein deutliches Wachstum sorgte.
Der Konzerngewinn kletterte um 13,8 Prozent zum Vorjahr auf 121,8 Millionen Euro. Der Umsatz legte organisch um 11 Prozent zu, die bereinigte EBITDA-Marge kletterte auf 17,4 von 16,5 Prozent.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet GEA ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent. Zuvor hatte der Konzern ein Wachstum von 5,0 bis 7,0 Prozent und eine operative Marge von 16,6 bis 17,2 Prozent in Aussicht gestellt. Diese Erwartung bekräftigte GEA am Montag bei Veröffentlichung der ausführlichen Ergebnisse.Im XETRA-Handel verliert die GEA-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 63,35 Euro.
DJG/cbr/mgo
DOW JONES
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