GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der gute Quartalsbericht des Anlagenbauers habe angesichts der bereits bekannten Eckdaten keine Überraschungen bereitgehalten, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach oben./rob/edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.90 €
|
Abst. Kursziel*:
5.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
65.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.61%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
11:43
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
11:22
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt GEA-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|GEA-Aktie dennoch leichter: Deutliches Gewinnplus im 2. Quartal (Dow Jones)
|
10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu GEA
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|60.35
|3.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|13:22
|
DZ BANK
ProSiebenSat.1 Media Halten
|12:25
|
RBC Capital Markets
Henkel vz. Sector Perform
|12:11
|
Bernstein Research
RTL Market-Perform
|12:10
|
Jefferies & Company Inc.
Jungheinrich Buy
|11:59
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|11:50
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold