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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der gute Quartalsbericht des Anlagenbauers habe angesichts der bereits bekannten Eckdaten keine Überraschungen bereitgehalten, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach oben./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.