GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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11.08.2026 11:43:44
Analyse: So bewertet Barclays Capital die GEA-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des GEA-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Timothy Lee.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die gute Auftragsdynamik dürfte sich trotz höherer Vergleichszahlen im zweiten Halbjahr fortsetzen, während das Betriebsergebnis am oberen Ende der Jahreszielspanne liegen sollte, schrieb Timothy Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den jüngsten Quartalszahlen des Anlagenbauers. Die Profitabilität werde sich voraussichtlich behaupten und die solide Liquiditätslage biete Rückhalt für das neue Aktienrückkaufprogramm.
Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:27 Uhr 0.5 Prozent im Plus bei 64.40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 8.70 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 42’974 GEA-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 13.9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 09.11.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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