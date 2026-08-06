NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Nettogewinn des Anlagenherstellers liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an nicht weiter fortgeführten Geschäftsteilen sowie an einer höheren Steuerquote gelegen./rob/bek/ag;