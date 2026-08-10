GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die gute Auftragsdynamik dürfte sich trotz höherer Vergleichszahlen im zweiten Halbjahr fortsetzen, während das Betriebsergebnis am oberen Ende der Jahreszielspanne liegen sollte, schrieb Timothy Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den jüngsten Quartalszahlen des Anlagenbauers. Die Profitabilität werde sich voraussichtlich behaupten und die solide Liquiditätslage biete Rückhalt für das neue Aktienrückkaufprogramm./rob/edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Equal Weight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
64.25 €
|
Abst. Kursziel*:
8.95%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
65.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.61%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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