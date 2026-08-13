Goldman Sachs Group Inc. beurteilt GEA-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.5 Prozent auf 64.95 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1.46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 36’717 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 14.9 Prozent nach oben. GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:05 / BST

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