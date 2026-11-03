NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyseanbieters habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Da aber die Absatzvolumina in die falsche Richtung zeigten, die Gewinne in den kommenden drei Quartalen sinken dürften und die Einnahmen aus DaVita Care wegfielen, sehe er das Chance/Risiko-Verhältnis als negativ an./rob/edh/tih;