Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Quartalszahlen von Davita mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Aktien von Davita hätten angesichts weiter mäßigen Volumenwachstums nachbörslich deutlich verloren, obwohl der Dialyseanbieter mit dem Umsatz moderat und mit dem Ergebnis je Aktie klar positiv überrascht sowie das Jahresgewinnziel nach oben hin eingeengt habe, schrieb David Adlington am Freitag. Dass Davita nach einem Pilotprojekt seine Filter künftig überwiegend bei Nipro und nicht mehr bei FMC kaufen wolle, sei eine erhebliche Belastung für FMC./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41.11 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.43%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
40.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.83%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
29.10.26
|Sell-Analyse: UBS AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
28.10.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.10.26
|DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:57
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:57
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37.43
|0.73%
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|09:17
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Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|09:16
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Jefferies & Company Inc.
Gerresheimer Hold
|08:59
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Jefferies & Company Inc.
PUMA Hold
|08:49
|
JP Morgan Chase & Co.
Bayer Overweight
|08:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:39
|
Deutsche Bank AG
WACKER CHEMIE Sell
|08:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
ABB Neutral