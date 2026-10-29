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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

37.43
CHF
0.27
CHF
0.73 %
09:57:14
SWX
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30.10.2026 07:57:21

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
37.47 CHF -1.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Quartalszahlen von Davita mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Aktien von Davita hätten angesichts weiter mäßigen Volumenwachstums nachbörslich deutlich verloren, obwohl der Dialyseanbieter mit dem Umsatz moderat und mit dem Ergebnis je Aktie klar positiv überrascht sowie das Jahresgewinnziel nach oben hin eingeengt habe, schrieb David Adlington am Freitag. Dass Davita nach einem Pilotprojekt seine Filter künftig überwiegend bei Nipro und nicht mehr bei FMC kaufen wolle, sei eine erhebliche Belastung für FMC./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41.11 € 		Abst. Kursziel*:
-21.43%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
40.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.83%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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