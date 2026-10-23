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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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23.10.2026 12:50:34

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Entgegen seinen Erwartungen seien die Konsensschätzungen an die Quartalszahlen des Dialyseanbieters trotz des erst im Schlussquartal drohenden Gegenwinds durch die Kostenerstattungen von Behandlungen in den USA nicht gestiegen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für die Zahlen am 3. November liege acht Prozent darüber. Er bleibe aber für die Aktien vorsichtig, da es hier primär um Timing-Effekte gehe, und halte daher die Konsensannahmen sowohl für das Schlussquartal als auch für 2027 für zu hoch. Zudem seien die jüngst bekannt gewordenen US-Pläne zur Reform von Nierenerkrankungsbehandlungen eine weitere mittelfristige Belastung./gl/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.30 €
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Rating update:
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21.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
21.10.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
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