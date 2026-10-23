NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Entgegen seinen Erwartungen seien die Konsensschätzungen an die Quartalszahlen des Dialyseanbieters trotz des erst im Schlussquartal drohenden Gegenwinds durch die Kostenerstattungen von Behandlungen in den USA nicht gestiegen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für die Zahlen am 3. November liege acht Prozent darüber. Er bleibe aber für die Aktien vorsichtig, da es hier primär um Timing-Effekte gehe, und halte daher die Konsensannahmen sowohl für das Schlussquartal als auch für 2027 für zu hoch. Zudem seien die jüngst bekannt gewordenen US-Pläne zur Reform von Nierenerkrankungsbehandlungen eine weitere mittelfristige Belastung./gl/rob/jha/;