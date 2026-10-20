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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

35.57
CHF
0.18
CHF
0.51 %
17:30:00
SWX
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20.10.2026 20:49:17

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
36.46 CHF 0.51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Der vom US-Gesundheitsministerium vorgelegte neue Plan zur Nierenversorgung in den USA enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb David Adlington in einer Einschätzung am Dienstag./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
39.60 € 		Abst. Kursziel*:
-18.43%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.41%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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