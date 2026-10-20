Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
35.57CHF
0.18CHF
0.51 %
17:30:00
SWX
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20.10.2026 20:49:17
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Fresenius Medical Care
36.46 CHF 0.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Der vom US-Gesundheitsministerium vorgelegte neue Plan zur Nierenversorgung in den USA enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb David Adlington in einer Einschätzung am Dienstag./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
39.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.43%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
37.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.41%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
15:58
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
19.10.26
|EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Martin Fischer, Acquisition of shares under the Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Allocation 2023) (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Martin Fischer, Kauf von Aktien unter dem Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Zuteilung 2023) (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|20:49
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20:49
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:49
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.57
|0.51%
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|20:49
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Fresenius Medical Care Underweight
|18:58
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|18:54
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Salesforce Overweight
|18:50
|
RBC Capital Markets
Salesforce Sector Perform
|16:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Hannover Rück Neutral
|15:54
|
UBS AG
Santander Buy
|15:54
|
UBS AG
National Grid Sell