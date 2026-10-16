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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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16.10.2026
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19.10.2026 07:13:58

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Gesprächen mit dem Unternehmen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialysespezialisten am 3. November dürften die einsetzenden Belastungen durch das US-Erstattungssystem und die Inflation belegen, auch wenn sie sich stärker als von ihm bisher erwartet erst im Schlussquartal bemerkbar machen sollten, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Ausblick. Die Konsensschätzungen für 2027 erschienen zu optimistisch. Vor diesem Hintergrund blieben die Aussichten für den Aktienkurs schwierig./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
39.62 € 		Abst. Kursziel*:
-18.48%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
39.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.04%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
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07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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