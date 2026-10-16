NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Gesprächen mit dem Unternehmen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialysespezialisten am 3. November dürften die einsetzenden Belastungen durch das US-Erstattungssystem und die Inflation belegen, auch wenn sie sich stärker als von ihm bisher erwartet erst im Schlussquartal bemerkbar machen sollten, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Ausblick. Die Konsensschätzungen für 2027 erschienen zu optimistisch. Vor diesem Hintergrund blieben die Aussichten für den Aktienkurs schwierig./rob/gl/ag;