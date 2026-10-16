Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Gesprächen mit dem Unternehmen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialysespezialisten am 3. November dürften die einsetzenden Belastungen durch das US-Erstattungssystem und die Inflation belegen, auch wenn sie sich stärker als von ihm bisher erwartet erst im Schlussquartal bemerkbar machen sollten, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Ausblick. Die Konsensschätzungen für 2027 erschienen zu optimistisch. Vor diesem Hintergrund blieben die Aussichten für den Aktienkurs schwierig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
39.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.48%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
39.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.04%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
16.10.26
|Handel in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.82
|0.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:19
|
UBS AG
Bilfinger Buy
|07:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Stellantis Neutral
|07:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Renault Overweight
|07:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care Underweight
|07:02
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TAG Immobilien Buy
|06:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|06:56
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform