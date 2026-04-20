NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen sollten ein ordentliches erstes Quartal belegen, schrieb David Adlington nach Gesprächen mit dem Dialysespezialisten am Dienstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) 4 Prozent über dem Konsens. Wachstum erwartet er entgegen den Branchentrends vor allem im ersten Halbjahr - in der zweiten Hälfte werde es wohl schwieriger, worauf auch der Fokus der Anleger liegen dürfte. Dann dürften die Auswirkungen steigender Kosten auf die Margen in den Mittelpunkt rücken, falls der Nahost-Krieg weitergehe./rob/gl/ag;