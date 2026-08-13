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DAX-Kursentwicklung 13.08.2026 09:28:23

Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Infineon
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent fester bei 26’430.16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.199 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.404 Prozent stärker bei 26’437.35 Punkten, nach 26’331.07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 26’418.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’439.51 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.264 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 25’114.25 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Stand von 24’136.81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24’185.59 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.71 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.24 Prozent auf 41.52 EUR), Commerzbank (+ 1.12 Prozent auf 39.82 EUR), Siemens Energy (+ 1.01 Prozent auf 163.34 EUR), SAP SE (+ 1.01 Prozent auf 177.74 EUR) und QIAGEN (+ 0.93 Prozent auf 37.39 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-1.47 Prozent auf 60.24 EUR), BASF (-1.15 Prozent auf 50.68 EUR), Infineon (-0.79 Prozent auf 62.59 EUR), Continental (-0.58 Prozent auf 68.04 EUR) und Hannover Rück (-0.56 Prozent auf 248.60 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 681’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.625 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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