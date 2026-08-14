Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’378 -0.7%  SPI 20’291 -0.6%  Dow 53’736 -0.2%  DAX 26’436 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’543 0.0%  Gold 4’383 0.7%  Bitcoin 50’882 -1.4%  Dollar 0.8119 -0.3%  Öl 87.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Pfizer-Aktie: Gewinn schmilzt um mehr als die Hälfte - droht nun die Dividendenkürzung?
Suche...
Plus500 Depot

SK hynix ADR Aktie 158366092 / US78392B2060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

China-Konkurrenz 14.08.2026 17:10:00

KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs

KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs

Während Micron im NAND-Geschäft laut einer neuen Studie hinter das chinesische Unternehmen YMTC zurückfällt, zieht die Aktie trotzdem weiter an.

SK hynix ADR
138.02 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen
  • Chinas YMTC überholt Micron und Kioxia bei NAND-Speicherchip-Lieferungen
  • Micron-Aktie steigt trotzdem mehrere Tage in Folge
  • Analysten sehen im Konsens noch deutlich höhere Kursziele

Die Micron-Aktie zieht heute im Handel an der NASDAQ um 2,11 Prozent auf 969,89 US-Dollar an, und das, obwohl eine neue Studie Chinas Speicherchip-Industrie ausgerechnet dort neue Stärke bescheinigt, wo Micron traditionell führend war: bei NAND-Flashspeicher.

YMTC überholt Micron und Kioxia

Laut einer Studie von Counterpoint Research von Mittwoch rutschte Micron im zweiten Quartal 2026 bei den weltweiten NAND-Auslieferungen auf Platz fünf ab. Das chinesische Unternehmen YMTC kam demnach auf einen Marktanteil von 14 Prozent und verdrängte Kioxia von Rang drei, hinter Samsung Electronics mit 25 Prozent und SK hynix mit 22 Prozent. Beim Umsatz bleibt Micron trotz des Rückgangs bei den Stückzahlen vor YMTC, weil der chinesische Hersteller noch stärker auf günstigere Chips für Endverbraucher setzt statt auf teure Rechenzentrumsprodukte.

Rechenzentren treiben die Nachfrage

Der Wandel zeigt sich auch an der Struktur der Nachfrage: Enterprise-SSDs kamen im zweiten Quartal 2026 auf 48 Prozent aller ausgelieferten NAND-Bits, ein Jahr zuvor waren es erst 26 Prozent. Getrieben wird die Verschiebung von Rechenzentren, die für KI-Anwendungen Speicherkapazität aufbauen, und genau in diesem margenstarken Segment verteidigt die Micron-Aktie ihre Story bislang am ehesten.

Micron-Aktie: Analysten sehen deutlich mehr Potenzial

Der Analystenkonsens für die Aktie liegt laut Daten von TipRanks aktuell bei 1'569,07 US-Dollar auf Zwölfmonatssicht, und damit klar über dem aktuellen Kursniveau. Ihr 52-Wochen-Hoch von 1'255,00 US-Dollar erreichte das Papier am 26. Juni. Der weite Abstand zwischen Tief und Hoch zeigt, wie stark der Kurs zuletzt von der Nachfrage nach KI-Speicherchips getragen wurde, bevor die Konkurrenz aus China für neue Nervosität sorgte.

Ob die Nachfrage aus Rechenzentren die wachsende chinesische Konkurrenz weiter ausgleicht, zeigt sich endgültig erst mit den Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, für das Micron zuletzt einen weiteren Rekord in Aussicht gestellt hatte. Einen genauen Berichtstermin hat der Konzern dafür noch nicht bestätigt.

Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke
Roche-Tochter Chugai beantragt zusätzliche Zulassung für Tecentriq - Aktie leichter
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gibt nach

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Analysen zu SK hynix ADR

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:22 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
09:19 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
09:13 SMI stoppt Abwärtsbewegung
06:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.21 19.30 SD2BJU
Short 15’292.65 13.99 S4BTCU
Short 15’847.09 8.99 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’377.54 14.08.2026 17:12:34
Long 13’801.77 19.56 SGBRFU
Long 13’494.39 13.79 SJB42U
Long 12’917.53 8.94 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Adyen-Aktie im Höhenflug: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.