Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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13.08.2026 09:28:23
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart
Derzeit geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.
Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.20 Prozent höher bei 26’412.00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’485.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’358.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’980.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Stand von 24’239.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 24’207.00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.51 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.24 Prozent auf 41.52 EUR), Commerzbank (+ 1.12 Prozent auf 39.82 EUR), Siemens Energy (+ 1.01 Prozent auf 163.34 EUR), SAP SE (+ 1.01 Prozent auf 177.74 EUR) und QIAGEN (+ 0.93 Prozent auf 37.39 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Brenntag SE (-1.47 Prozent auf 60.24 EUR), BASF (-1.15 Prozent auf 50.68 EUR), Infineon (-0.79 Prozent auf 62.59 EUR), Continental (-0.58 Prozent auf 68.04 EUR) und Hannover Rück (-0.56 Prozent auf 248.60 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 681’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213.625 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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