EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.08.2026 / 15:31 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis zum 7. August 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 794.996 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 3. August 2026 1.000 44,9754 44.975,40 XETR 4. August 2026 288.000 41,4155 11.927.664,00 XETR 5. August 2026 289.996 41,4885 12.031.499,05 XETR 6. August 2026 86.000 42,1458 3.624.538,80 XETR 7. August 2026 130.000 42,0195 5.462.535,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 4.428.774 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.