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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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10.08.2026 15:31:33

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Fresenius Medical Care
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.08.2026 / 15:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis zum 7. August 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 794.996 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
3. August 2026 1.000 44,9754 44.975,40 XETR
4. August 2026 288.000 41,4155 11.927.664,00 XETR
5. August 2026 289.996 41,4885 12.031.499,05 XETR
6. August 2026 86.000 42,1458 3.624.538,80 XETR
7. August 2026 130.000 42,0195 5.462.535,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 4.428.774 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380142  10.08.2026 CET/CEST

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07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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