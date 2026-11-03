Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
37.60CHF
1.39CHF
3.84 %
11:04:20
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2026 08:57:27
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Fresenius Medical Care
37.95 CHF 2.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dank des aktuell laufenden Transformations- und Effizienzprogramms des Blutwäschespezialisten habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/la/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
38.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.20%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27.75%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37.25
|2.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|
Jefferies & Company Inc.
Philips Hold
|09:54
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|09:51
|
RBC Capital Markets
Lufthansa Sector Perform
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral
|09:42
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|09:40
|
Jefferies & Company Inc.
HUGO BOSS Hold
|09:37
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold