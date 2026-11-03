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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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03.11.2026 08:57:27

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

Fresenius Medical Care
37.95 CHF 2.20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dank des aktuell laufenden Transformations- und Effizienzprogramms des Blutwäschespezialisten habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
38.56 € 		Abst. Kursziel*:
-22.20%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
41.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.75%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
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09:21 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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