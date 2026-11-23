AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 50 auf 24 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Aixtron werde ein außerordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Harry Blaiklock am Montag. Die große Frage sei allerdings, was danach komme. Angesichts der Unsicherheit bezüglich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren schaue der Markt vor allem auf die Gewinnperspektiven ab 2028. Blaiklock rechnet damit, dass sich dann der Ausbau der Laserkapazitäten verlangsamt. Der Bereich Energiemanagement werde dies nicht kompensieren können, so der Experte. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der jüngsten Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent./rob/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Sell
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
32.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-25.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
29.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.84%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
08:30
|AIXTRON und Nokia erweitern ihre Zusammenarbeit zur Skalierung der InP-Photonik für die KI-Infrastruktur (EQS Group)
|
08:30
|AIXTRON and Nokia expand collaboration to scale InP photonics for AI infrastructure (EQS Group)
|
23.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28.86
|7.21%
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