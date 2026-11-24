BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
84.07CHF
2.09CHF
2.55 %
09:22:59
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.11.2026 07:29:56
BNP Paribas Outperform
BNP Paribas
84.35 CHF 0.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Veranstaltung mit dem Management mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Outperform" belassen. Dabei sei es um mehr Details für das im Februar anstehende Strategie-Update der Bank gegangen, schrieb Anke Reingen in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Rechtsstreit im Sudan sei kein Thema gewesen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
114.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
91.71 €
|
Abst. Kursziel*:
24.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
91.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.10%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
20.11.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.11.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur BNP Paribas-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|81.98
|-0.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:18
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|08:12
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|08:00
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|07:51
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|07:51
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|07:49
|
Bernstein Research
National Grid Outperform
|07:48
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform