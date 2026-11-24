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24.11.2026 07:30:41
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus Sicht des Analysten Timothy Arcuri ist die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des KI-Motors klar positiv, wie er am Montag in seiner ersten Reaktion schrieb. Er fühlt sich auch in seiner Entscheidung bestätigt, seine Kaufempfehlung nicht aufgegeben zu haben./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 165.05
|
Abst. Kursziel*:
33.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 165.19
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.18%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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