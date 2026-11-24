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|Goldpreis und Ölpreis
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24.11.2026 08:31:17
Goldpreis gibt nach Erleichterungs-Rally nach
Gold zeigt sich nach der jüngsten Erleichterungs-Rally wieder schwächer, während die Anleger auf neue Inflationsdaten warten.
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Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.450 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 28,10 auf 3.623,30 Dollar pro Feinunze.
Rohöl: Tiefster Stand seit über drei Monaten
Die Ölpreise haben am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge nachgegeben und notieren nahe ihren Dreimonatstiefs. Belastend wirken das steigende Rohölangebot und die Aussicht auf einen Angebotsüberschuss, obwohl die Risiken für den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus bestehen bleiben. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten drei durch Seeminen in Brand geratene Öltanker. Zudem untersuchen die USA eine mögliche Beteiligung Irans an Cyberangriffen auf bis zu 50 Tanker. Auf der Angebotsseite sorgt die Wiederinbetriebnahme einer zuvor blockierten Ölpipeline in Libyen für Entspannung. Die weltweit erfassten Lagerbestände an flüssigen Energieträgern stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, was auf einen täglichen Angebotsüberschuss von 1,7 Millionen Barrel hindeutet. Auch die US-Bestände an Rohöl und Ölprodukten dürften in der vergangenen Woche zugenommen haben. Trotz der verbesserten Versorgungslage bleibt der Ölmarkt jedoch anfällig für Störungen, da logistische Einschränkungen fortbestehen und die Lagerpuffer weiterhin gering sind. Zudem gibt es bislang keine Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.
Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,27 auf 79,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 86,42 Dollar zurückfiel.
Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.ch
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