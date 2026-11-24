Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Unterstützung liefern Schnäppchenkäufe und die gestiegene Risikobereitschaft an den Finanzmärkten, nachdem Jensen Huang erneut zum Vorstandschef des Chipkonzerns Nvidia ernannt wurde. In der vergangenen Woche hatte der massive Ausverkauf im KI-Sektor zahlreiche Anleger dazu veranlasst, Goldbestände zur Verlustdeckung und Liquiditätsbeschaffung zu verkaufen. Der Verkaufsdruck konzentrierte sich dabei offenbar auf die Terminmärkte, während die Bestände der Gold -ETFs weitgehend stabil blieben. Auch rückläufige Ölpreise stützen das Edelmetall, da sie Hoffnungen auf nachlassenden Inflationsdruck wecken. Allerdings rechnen die Finanzmärkte weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember. Mehrere Vertreter der US-Notenbank Fed halten angesichts der hartnäckigen Inflation eine weitere geldpolitische Straffung für erforderlich. Im Fokus steht nun der am Mittwoch anstehende PCE-Preisindex. Sollten die Inflationsdaten höher als erwartet ausfallen, könnte Gold erneut unter Verkaufsdruck geraten.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.450 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 28,10 auf 3.623,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Tiefster Stand seit über drei Monaten

Die Ölpreise haben am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge nachgegeben und notieren nahe ihren Dreimonatstiefs. Belastend wirken das steigende Rohölangebot und die Aussicht auf einen Angebotsüberschuss, obwohl die Risiken für den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus bestehen bleiben. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten drei durch Seeminen in Brand geratene Öltanker. Zudem untersuchen die USA eine mögliche Beteiligung Irans an Cyberangriffen auf bis zu 50 Tanker. Auf der Angebotsseite sorgt die Wiederinbetriebnahme einer zuvor blockierten Ölpipeline in Libyen für Entspannung. Die weltweit erfassten Lagerbestände an flüssigen Energieträgern stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, was auf einen täglichen Angebotsüberschuss von 1,7 Millionen Barrel hindeutet. Auch die US-Bestände an Rohöl und Ölprodukten dürften in der vergangenen Woche zugenommen haben. Trotz der verbesserten Versorgungslage bleibt der Ölmarkt jedoch anfällig für Störungen, da logistische Einschränkungen fortbestehen und die Lagerpuffer weiterhin gering sind. Zudem gibt es bislang keine Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,27 auf 79,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 86,42 Dollar zurückfiel.





Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.ch