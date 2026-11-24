Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 170 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Diese sei sehr hilfreich gewesen, betonte Richard Chamberlain am Montag. Das warme Herbstwetter in vielen wichtigen Märkten sollte für einen trägen Start in die Herbstsaison gesorgt haben. Für den Oktober und November geht der Experte von einer besseren Umsatzentwicklung aus ? allerdings lägen hier auch die Vergleichswerte aus dem Vorjahr höher./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
170.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
182.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-6.70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
182.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.70%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
30.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)
|
23.09.26
|Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.08.26
|August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie (finanzen.net)
|
30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni (finanzen.net)
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25.06.26
|H&M-Aktie fällt: Schwaches Konsumklima belastet (AWP)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|14.93
|-0.29%
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