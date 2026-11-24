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24.11.2026 08:17:00
Sanofi bietet 41 Milliarden Dollar für Insmed – Sanofi-Aktie im Fokus
Sanofi greift für einen US-Biotechkonzern tief in die Tasche und will damit seine Position im Bereich Atemwegserkrankungen stärken.
Sanofi sieht strategische Vorteile durch Insmed-Übernahme
"Diese Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unseren Wachstumskurs mittel- und langfristig deutlich zu beschleunigen und unsere Pipeline in der mittleren und frühen Entwicklungsphase weiter zu stärken", sagte Sanofi-Chefin Belen Garijo, die den Konzern seit Mai steuert. "Insmed ergänzt unsere bereits erfolgreiche Präsenz im Bereich Atemwegserkrankungen durch ein hochdifferenziertes Produktportfolio, eine starke wissenschaftliche Basis und nachgewiesene kommerzielle Erfolge", ergänzte die Managerin.
Insmed-Aktie steigt seit Ende Oktober kräftig
Die Insmed-Aktie hatte zuletzt bereits wegen der Spekulationen auf eine Übernahme kräftig zugelegt. Seit Ende Oktober kletterte der Kurs um rund 60 Prozent auf 149,09 Dollar. Mit dem Kursanstieg erholte sich das Papier etwas von den Verlusten der Monate davor. Mit dem aktuellen Niveau liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem Rekordhoch von fast 213 Dollar Ende 2025.
PARIS (awp international)
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