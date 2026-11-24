Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus vor detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Nach den schwachen Ergebnissen der Tochter Tencent und dem Prosus-Zwischenbericht dürfte sich das Augenmerk der Anleger bei der bevorstehenden Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr weniger auf die Gewinnspanne der Technologieholding als vielmehr auf die Kommentare des Managements zur Umsetzung der Portfoliostrategie und zur Kapitalallokation richten, schrieb Marcus Diebel am Montag in seinem Ausblick./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.21 €
|
Abst. Kursziel*:
108.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
107.57%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
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