NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus vor detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Nach den schwachen Ergebnissen der Tochter Tencent und dem Prosus-Zwischenbericht dürfte sich das Augenmerk der Anleger bei der bevorstehenden Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr weniger auf die Gewinnspanne der Technologieholding als vielmehr auf die Kommentare des Managements zur Umsetzung der Portfoliostrategie und zur Kapitalallokation richten, schrieb Marcus Diebel am Montag in seinem Ausblick./edh/ag;