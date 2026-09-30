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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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Aktienprognosen 30.09.2026 18:00:38

Was Analysten von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erwarten

Was Analysten von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erwarten

Was Experten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Aussicht stellen.

Fresenius Medical Care
37.45 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde im September 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 40,00 EUR, was einem Anstieg von 0,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von 39,57 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.38,00 EUR-3,9730.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR6,1429.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--09.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Fresenius Medical Care
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