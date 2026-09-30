Was Analysten von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erwarten

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde im September 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 40,00 EUR, was einem Anstieg von 0,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von 39,57 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 38,00 EUR -3,97 30.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 42,00 EUR 6,14 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch