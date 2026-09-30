Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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30.09.2026 18:00:38
Was Analysten von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erwarten
Was Experten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Aussicht stellen.
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde im September 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 40,00 EUR, was einem Anstieg von 0,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von 39,57 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|38,00 EUR
|-3,97
|30.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,00 EUR
|6,14
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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