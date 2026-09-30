Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet mit erneut mauer Steigerung der Behandlungszahlen, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 3. November schrieb. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er mit 524 Millionen Euro aber etwas über dem Konsens.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 12:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.4 Prozent auf 39.34 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 3.41 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 90’336 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 0.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:13 / BST

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