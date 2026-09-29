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Eli Lilly-Aktie nahezu unbewegt: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy
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Behandlungsvergleich 29.09.2026 15:35:01

Eli Lilly-Aktie nahezu unbewegt: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy

Eli Lilly-Aktie nahezu unbewegt: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy

Eli Lilly erreicht nach einer Analyse mit bestimmten Dosierungen seines injizierbaren GLP-1-Medikaments Zepbound einen grösseren Gewichtsverlust als die höher dosierte Version des Konkurrenzprodukts Wegovy von Novo Nordisk.

Novo Nordisk
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In einem indirekten Behandlungsvergleich verloren Teilnehmer, die 10-Milligramm- und 15-Milligramm-Dosen von Zepbound bekamen, nach Angaben von Lilly im Schnitt nach 72 Wochen 3,2 und 4,5 Prozent mehr Körpergewicht als jene, die Wegovy HD einnahmen.

Die Analyse zog Daten aus zwei separaten Studien heran, um Zepbound mit Wegovy HD zu vergleichen. Letztere ist eine höhere, 7,2-Milligramm-Dosis des Medikaments, die Anfang des Jahres von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen worden ist.

Lilly und Novo liefern sich einen harten Wettbewerb auf dem Markt für GLP-1-Medikamente.

Lilly wertete die jüngste Analyse als weiteren Beleg dafür, dass Zepbound beim Abnehmen wirksamer sei als Wegovy.

In einem früheren Direktvergleich hatten die 10-Milligramm- und 15-Milligramm-Dosen von Zepbound einen grösseren Gewichtsverlust zur Folge als die 1,7-Milligramm- und 2,4-Milligramm-Dosen von Wegovy, so Lilly.

Die an der NYSE gelistete Eli Lilly-Aktie gewinnt zeitweise 0,02 Prozent auf 1.184,96 US-Dollar.

DOW JONES

Weitere Links:

Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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