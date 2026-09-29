AB InBev 62.33 CHF -2.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Brauereikonzern habe die schwierigere Jahreshälfte begonnen, schrieb Laurence Whyatt am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. In China zeichne sich keine Wende zum Besseren ab./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.