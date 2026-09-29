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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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29.09.2026 13:09:27

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight

AB InBev
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Brauereikonzern habe die schwierigere Jahreshälfte begonnen, schrieb Laurence Whyatt am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. In China zeichne sich keine Wende zum Besseren ab./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
64.54 € 		Abst. Kursziel*:
25.50%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
65.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.10%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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10:02 finanzen.ch Hochrechnung EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht
22.09.26
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15.09.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
08.09.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
01.09.26
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 So schätzen die Analysten die Zukunft der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
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13:09 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
11:14 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 AB InBev Buy UBS AG
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09:01 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
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