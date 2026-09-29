Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX aktuell

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0.58 Prozent stärker bei 25’521.16 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.112 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.000 Prozent auf 25’374.34 Punkte an der Kurstafel, nach 25’374.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’338.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’524.79 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 26’569.99 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Wert von 24’626.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23’745.06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3.64 Prozent auf 58.63 EUR), Siemens Energy (+ 2.97 Prozent auf 145.06 EUR), Siemens (+ 1.99 Prozent auf 284.00 EUR), Scout24 (+ 1.28 Prozent auf 67.50 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.03 Prozent auf 371.90 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-1.87 Prozent auf 49.85 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.70 Prozent auf 39.79 EUR), Rheinmetall (-1.27 Prozent auf 954.00 EUR), Daimler Truck (-1.12 Prozent auf 42.53 EUR) und EON SE (-1.11 Prozent auf 16.96 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 1’553’945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 214.589 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch