Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels schwächer

Der DAX ging nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 25’407.11 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.112 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.139 Prozent auf 25’443.98 Punkte an der Kurstafel, nach 25’408.64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25’360.32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’575.66 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 26’569.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’671.22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 23’739.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.54 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 2.56 Prozent auf 138.45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.33 Prozent auf 38.67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.71 Prozent auf 40.48 EUR), Bayer (+ 1.56 Prozent auf 50.80 EUR) und Daimler Truck (+ 1.10 Prozent auf 43.01 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1.64 Prozent auf 966.30 EUR), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 26.67 EUR), Siemens Energy (-1.21 Prozent auf 140.88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.17 Prozent auf 70.88 EUR) und Zalando (-1.04 Prozent auf 21.80 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’854’930 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 214.589 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch