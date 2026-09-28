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29.09.2026 14:23:48

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Bryan Kraft kappte am Dienstag zwar seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow des Streamingriesen. Die Bewertung biete aktuell aber eine attraktive Einstiegschance. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur noch 18 werde dem immer noch sehr robusten Wachstumspotenzial nicht gerecht. Trotz viel negativerer Anlegerstimmung lägen die Konsensschätzungen bis 2028 zudem höher als im Juni 2025 am Rekord der Aktien. Kraft kritisiert die "Obsession des Marktes" mit den gesunkenen Bildschirmzeiten der US-Kunden. Global seien sie immer weiter gestiegen und die US-Schwäche könne auch mit temporär weniger zugkräftigen Inhalten zu erklären sein. Zudem sei der stärkste Rückgang mit der Winter-Olympiade und der Fußball-WM zusammengefallen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
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Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
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Netflix Inc. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 69.25 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Bryan Kraft 		KGV*:
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