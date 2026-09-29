Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.06 Prozent höher bei 25’388.50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.112 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.000 Prozent auf 25’374.34 Punkte an der Kurstafel, nach 25’374.42 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’369.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’415.60 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 26’569.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24’626.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der DAX bei 23’745.06 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.46 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2.40 Prozent auf 57.93 EUR), Siemens Energy (+ 1.45 Prozent auf 142.92 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.01 Prozent auf 39.06 EUR), Siemens (+ 0.79 Prozent auf 280.65 EUR) und Commerzbank (+ 0.71 Prozent auf 42.68 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.75 Prozent auf 39.77 EUR), Bayer (-1.14 Prozent auf 50.22 EUR), Rheinmetall (-1.07 Prozent auf 956.00 EUR), Daimler Truck (-1.00 Prozent auf 42.58 EUR) und RWE (-0.91 Prozent auf 58.60 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 226’112 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch