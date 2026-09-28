Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Am Montag geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.23 Prozent auf 25’466.91 Punkte aufwärts. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.112 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’443.98 Zählern und damit 0.139 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’408.64 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’517.86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’360.32 Zählern.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’569.99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24’671.22 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der DAX auf 23’739.47 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3.78 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 2.46 Prozent auf 38.72 EUR), Fresenius SE (+ 2.25 Prozent auf 47.19 EUR), Merck (+ 2.19 Prozent auf 137.95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.63 Prozent auf 40.45 EUR) und Bayer (+ 1.48 Prozent auf 50.76 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-3.46 Prozent auf 179.48 EUR), Beiersdorf (-1.88 Prozent auf 77.08 EUR), Scout24 (-1.19 Prozent auf 66.55 EUR), Rheinmetall (-0.99 Prozent auf 972.70 EUR) und Zalando (-0.77 Prozent auf 21.86 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’845’850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214.589 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch