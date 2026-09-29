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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.