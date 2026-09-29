freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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29.09.2026 13:09:43
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
23.00 €
|
Abst. Kursziel*:
21.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
23.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.74%
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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