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LUS-DAX-Performance im Fokus 28.09.2026 17:58:17

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Der LUS-DAX fiel am Abend.

Siemens Energy
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Zum Handelsende verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.31 Prozent auf 25’437.00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’358.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’581.00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’564.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24’642.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’760.00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.55 Prozent aufwärts. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Merck (+ 2.56 Prozent auf 138.45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.33 Prozent auf 38.67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.71 Prozent auf 40.48 EUR), Bayer (+ 1.56 Prozent auf 50.80 EUR) und Daimler Truck (+ 1.10 Prozent auf 43.01 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1.64 Prozent auf 966.30 EUR), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 26.67 EUR), Siemens Energy (-1.21 Prozent auf 140.88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.17 Prozent auf 70.88 EUR) und Zalando (-1.04 Prozent auf 21.80 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4’854’930 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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