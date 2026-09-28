Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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28.09.2026 15:58:13
XETRA-Handel LUS-DAX pendelt am Montagnachmittag um Schlusskurs von
Der LUS-DAX zeigt sich am Montagnachmittag wenig verändert.
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.00 Prozent auf 25’516.00 Punkte zu.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’557.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’358.00 Punkten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’564.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’642.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’760.00 Punkten gehandelt.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3.87 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Healthineers (+ 2.46 Prozent auf 38.72 EUR), Fresenius SE (+ 2.25 Prozent auf 47.19 EUR), Merck (+ 2.19 Prozent auf 137.95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.63 Prozent auf 40.45 EUR) und Bayer (+ 1.48 Prozent auf 50.76 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen SAP SE (-3.46 Prozent auf 179.48 EUR), Beiersdorf (-1.88 Prozent auf 77.08 EUR), Scout24 (-1.19 Prozent auf 66.55 EUR), Rheinmetall (-0.99 Prozent auf 972.70 EUR) und Zalando (-0.77 Prozent auf 21.86 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’845’850 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214.589 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.25 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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