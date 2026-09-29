Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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29.09.2026 12:26:40
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert
Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Am Dienstag klettert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0.06 Prozent auf 25’514.00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’538.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’336.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 29.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26’564.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 24’734.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 23’741.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.86 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3.64 Prozent auf 58.63 EUR), Siemens Energy (+ 2.97 Prozent auf 145.06 EUR), Siemens (+ 1.99 Prozent auf 284.00 EUR), Scout24 (+ 1.28 Prozent auf 67.50 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.03 Prozent auf 371.90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-1.87 Prozent auf 49.85 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.70 Prozent auf 39.79 EUR), Rheinmetall (-1.27 Prozent auf 954.00 EUR), Daimler Truck (-1.12 Prozent auf 42.53 EUR) und EON SE (-1.11 Prozent auf 16.96 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’553’945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214.589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.22 erwartet. Mit 7.62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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