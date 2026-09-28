DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr verloren

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43.67 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22.899 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf 39.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 911.38 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8.86 Prozent verringert.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch