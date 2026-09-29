Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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29.09.2026 09:28:16
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
LUS-DAX-Handel am zweiten Tag der Woche.
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.36 Prozent auf 25’406.00 Punkte nach.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’498.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25’336.00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 29.08.2026, den Wert von 26’564.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 24’734.00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 23’741.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3.42 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2.40 Prozent auf 57.93 EUR), Siemens Energy (+ 1.45 Prozent auf 142.92 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.01 Prozent auf 39.06 EUR), Siemens (+ 0.79 Prozent auf 280.65 EUR) und Commerzbank (+ 0.71 Prozent auf 42.68 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.75 Prozent auf 39.77 EUR), Bayer (-1.14 Prozent auf 50.22 EUR), Rheinmetall (-1.07 Prozent auf 956.00 EUR), Daimler Truck (-1.00 Prozent auf 42.58 EUR) und RWE (-0.91 Prozent auf 58.60 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 226’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214.589 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.62 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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