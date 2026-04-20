Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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20.04.2026
SWX
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21.04.2026 06:30:46
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care
35.83 CHF -1.24%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ungünstiges Wetter habe das erste Quartal des Dialysekonzerns wohl belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Nachlassende Grippe-Trends begünstigten erst das zweite Jahresviertel./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
39.12 €
|
Abst. Kursziel*:
18.87%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
39.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.90%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
20.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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20.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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20.04.26
|DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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16.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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16.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
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15.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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15.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
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15.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|06:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
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|20.04.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
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|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
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|Fresenius Medical Care Sell
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|02.03.26
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|25.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|06:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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Goldman Sachs Group Inc.
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|07:20
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|06:30
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