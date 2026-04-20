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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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20.04.2026
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21.04.2026 06:30:46

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

Fresenius Medical Care
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ungünstiges Wetter habe das erste Quartal des Dialysekonzerns wohl belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Nachlassende Grippe-Trends begünstigten erst das zweite Jahresviertel./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
46.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
39.12 € 		Abst. Kursziel*:
18.87%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
39.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
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06:30 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
20.04.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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