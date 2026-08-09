|APT-Investment im Blick
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09.08.2026 11:03:09
Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Investments gewesen.
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Aptos notierte gestern vor 1 Jahr bei 4.653 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 214.90 APT im Depot. Die gehaltenen Aptos wären gestern 129.44 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0.6023 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87.06 Prozent.
Am 01.08.2026 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5510 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5.469 USD.
Redaktion finanzen.net
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